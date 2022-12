Stiri pe aceeasi tema

- Apelul cancelarului german la președintele Chinei, Xi Jinping, a fost facut vineri, 4 noiembrie, in timpul vizitei lui Olaf Scholz la Beijing, relateaza agenția France Presse, citata de Agerpres.”I-am spus presedintelui ca este important ca China sa-si foloseasca influenta asupra Rusiei, in acord cu…

- Banca Mondiala a prognozat miercuri ca preturile la energie vor scadea cu 11% in 2023, dupa un salt de 60% in acest an ca urmare a invaziei rusesti din Ucraina, dar a adaugat ca o cresterea economica mondiala mai lenta precum si restrictiile impuse in China din cauza Covid ar putea duce la o scadere…

- Președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat duminica, 23 octombrie, pe Xi Jinping, care a fost reales in funcția de secretar general al Partidului Comunist din China pentru al treilea mandat, relateaza The Guardian . „Rezultatele celui de-al 20-lea Congres al Partidului Comunist Chinez v-au confirmat…

- Rusia amenința ca nu va prelungi acordul de export al cerealelor prin Marea Neagra, daca nu i se respecta pretențiile. Moscova s-a plans in mai multe randuri de modul in care acordul este implementat, argumentand ca intampina in continuare dificultati in a-si vinde ingrasamintele si alimentele. Moscova…

- Georgieva a spus ca perspectivele pentru economia globala ”devin mai intunecate”, avand in vedere socurile cauzate de pandemia de Covid-19, invazia Rusiei in Ucraina si dezastrele climatice de pe toate continentele si ca s-ar putea inrautati. ”Ne confruntam cu o schimbare fundamentala in economia globala,…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a condamnat planul Rusiei de anexare a unor regiuni ucrainene, avertizand ca actiunea risca sa genereze o "escaladare periculoasa" a conflictului militar cu Ucraina.

- ONU și-a exprimat din nou sprijinul pentru „integritatea teritoriala a Ucrainei” in cadrul „granitelor sale recunoscute”, dupa ce Rusia anunțat „victoria” la așa-zisele referendumuri organizate in regiunile ocupate din Ucraina. Aceeași poziție a fost exprimata și de China, considerata o aliata a Rusiei.…

- Pe toata perioada razboiului, China s-a aratat indirect de partea Rusiei, criticand sancțiunile impuse de Occident impotriva țarii agresoare. In cursul zilei de ieri, ambasadorul Chinei la Națiunile Unite a exprimat oficial poziția pe care țara sa o are in raport cu acest razboi. China, aliata a Rusiei…