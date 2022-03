Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2 Patru civili au fost uciși și alți cațiva au fost raniți in urma unor lovituri rusești asupra unui centru medical din Harkov, potrivit poliției locale, citata de BBC. Harkov este al doilea oraș ca marime din Ucraina și se afla aproape de granița cu Rusia, in est. „In aceasta dimineața, in urma…

- In ciuda relatarilor pe scara larga despre problemele cu care se confrunta forțele lui Vladimir Putin in Ucraina, soldaților ruși din aceasta țara li s-ar fi spus de catre superiori ca razboiul trebuie sa se incheie pana la 9 mai, scrie Sky News. Armata ucraineana afirma ca exista „o activitate de propaganda…

- Rusia nu va mai accepta plati in euro sau dolari pentru gazele exportate in tarile Uniunii Europene, a anuntat miercuri presedintele Vladimir Putin, in contextul sanctiunilor masive care vizeaza sistemul financiar rus din cauza invaziei militare in Ucraina. „Am luat decizia de a implementa o serie de…

- UPDATE 1 Rusia are puterea de a pune la locul lor inamicii condusi de Statele Unite, iar Moscova va zadarnici complotul rusofob al Occidentului de a dezbina Rusia, a declarat joi unul dintre cei mai apropiati aliati ai presedintelui Vladimir Putin. Dmitri Medvedev, care a fost presedinte intre 2008…

- In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 7 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat…

- In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 6 Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a mulțumit…

- In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 2 Presedintele american Joe Biden a declarat sambata…

- Joe Biden a inceput prin a spune ca armata rusa a declansat un atac brutal asupra Ucrainei fara ca Rusia sa fi fost provocata anterior. „Atacul Rusiei reprezinta un atac premeditat care a fost planificat de luni de zile” „Vladimir Putin a pozitionat 175.000 militari si echipament militar la granitele…