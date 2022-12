Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca riscul unui razboi nuclear este in crestere pe fondul conflictului din Ucraina, dar a insistat ca Rusia nu a ”innebunit” si nu va folosi prima arma nucleara, recurgerea la aceasta de catre Moscova fiind posibila doar ca raspuns la un atac, si de…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit vineri, la resedinta sa din Novo-Ogariovo, de langa Moscova, cu un grup de mame ale celor mobilizati pentru a participa la razboiul din Ucraina, iar unele media independente ruse au identificat printre cele 17 femei invitate functionare cunoscute, lidere…

- Submarinul nuclear „Generalissimo Suvorov” a tras cu succes o racheta balistica „Bulava” din Marea Alba la locul de testare Kura din Peninsula Kamceatka, a informat Ministerul rus al Apararii, citat de ziarul de stat Izvestia . „Zborul rachetei balistice Bulava a avut loc in regim normal. Potrivit datelor…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat marți ca autoritațile de la Moscova vor discuta problema livarii de nave de razboi și elicoptere rusești catre Guineea-Bissau, relateaza Kommersant . Interesul republicii din Vestul Africii pentru achiziționarea unor fregate rusești pentru forțele sale navale…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat, miercuri, anexarea a patru regiuni ucrainene si a semnat decretele prin care ii numeste in mod oficial la conducerea acestora pe liderii pe care Moscova i-a instalat deja, relateaza AFP. Textele semnate de catre liderul de la Kremlin prevad ca regiunile ucrainene…

- In cea de-a 216-a zi de la declanșarea invaziei, forțele ucrainene și cele rusești sunt implicate in lupte grele in diferite parți ale Ucrainei, in timp ce referendumurile organizate de Rusia in patru regiuni pe care Moscova spera sa le anexeze se apropie de final. Președintele rus Vladimir Putin se…

- Miscarea tineretului prodemocratie din Rusia „Vesna” a lansat miercuri un apel la organizarea in aceeasi zi a unui protest pe intregul teritoriu al Federatiei Ruse impotriva mobilizarii militare partiale decretate anterior de catre presedintele Vladimir Putin, relateaza publicatia independenta rusa…