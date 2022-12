Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ucisa și alte cinci ranite in lovituri ucrainene impotriva regiunii ruse Belgorod, la frontiera cu Ucraina. Localitațile și infrastructurile din regiune sunt frecvent atacate cu focuri de arma, adesea mortale, atribuite de catre Moscova armatei ucrainene. Distrugeri, 14 case avariate…

- Razboi in Ucraina, ziua 298. Serghei Soigu, a inspectat trupele tarii implicate in "operatiunea militara speciala” a Moscovei in Ucraina, a anuntat, duminica, Ministerul rus al Apararii.

- Moscova a lansat o serie de videoclipuri de propaganda pe rețelele de socializare in ultimele zile in incercarea de a atrage barbații pe front prin narațiunile despre patriotism, moralitate și mobilitate sociala. In acest timp, ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a inspectat trupele implicate…

- Drapelul Ucrainei a fost ridicat vineri dimineața in piața centrala din Herson, dupa ce Rusia a anunțat ca și-a retras trupele din oraș la aproape 9 luni de ocupație, arata o serie de imagini publicate de presa ucraineana pe rețelele de socializare. Cu steaguri fluturand in maini, locuitori de toate…

- Putin vrea sa suprime „telefonul rosu". Ministrul rus al apararii Serghei Soigu a avut vineri o convorbire telefonica cu omologul sau american Lloyd Austin, a anuntat Moscova, aceasta fiind a doua discutie intre cei doi oficiali de la inceputul agresiunii militare ruse in Ucraina. „Mai multe chestiuni…

- Cel putin 11 persoane au murit sambata si alte 15 au fost ranite intr-un schimb de focuri la un poligon militar rus din regiunea Belgorod, la granita cu Ucraina, a declarat Ministerul rus al Apararii, care a numit incidentul „atac, scrie lefigaor.fr. "La 15 octombrie, la un teren de antrenament din…

