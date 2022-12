Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a inspectat trupele tarii implicate in "operatiunea militara speciala” a Moscovei in Ucraina, a anuntat, duminica, ministerul apararii, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Moscova a lansat o serie de videoclipuri de propaganda pe rețelele de socializare in ultimele zile in incercarea de a atrage barbații pe front prin narațiunile despre patriotism, moralitate și mobilitate sociala. In acest timp, ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a inspectat trupele implicate…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a inspectat trupele tarii implicate in "operatiunea militara speciala” a Moscovei in Ucraina, a anuntat, duminica, ministerul apararii, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Drapelul Ucrainei a fost ridicat vineri dimineața in piața centrala din Herson, dupa ce Rusia a anunțat ca și-a retras trupele din oraș la aproape 9 luni de ocupație, arata o serie de imagini publicate de presa ucraineana pe rețelele de socializare. Cu steaguri fluturand in maini, locuitori de toate…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a lansat un nou avertisment marți, 2 noiembrie, privind trupele NATO din apropierea granițelor țarii sale, relateaza TASS. El a subliniat ca, din februarie, cand Rusia a lansat ”operațiunea militara speciala” in Ucraina, numarul trupelor NATO a crescut de 2,5…

- Putin vrea sa suprime „telefonul rosu". Ministrul rus al apararii Serghei Soigu a avut vineri o convorbire telefonica cu omologul sau american Lloyd Austin, a anuntat Moscova, aceasta fiind a doua discutie intre cei doi oficiali de la inceputul agresiunii militare ruse in Ucraina. „Mai multe chestiuni…

- Ministrul rus al apararii Serghei Soigu a avut vineri o convorbire telefonica cu omologul sau american Lloyd Austin, a anuntat Moscova, aceasta fiind a doua discutie intre cei doi oficiali de la inceputul agresiunii militare ruse in Ucraina. ''Mai multe chestiuni de actualitate privind securitatea internationala,…

- Ministrul apararii rus, Serghei Soigu, a fost in inspectie la rezervistii mobilizati in unitatile Districtului Militar Vest care se pregatesc sa participe la asa-numita ''operatiune militara rusa'' in Ucraina, transmite marti EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…