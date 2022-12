Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe explozii au fost auzite in centrul Kievului in aceasta dimineata, a anuntat primarul capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, dupa un aparent atac cu drone.„Explozii in cartierul Sevcenkivski. Serviciile (de urgenta) sunt pe drum”, a scris primarul pe o retea de socializare.El a mai precizat ca…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a dat asigurari miercuri ca furnizarea energiei electrice, intrerupta in urma unui nou raid cu rachete al Rusiei asupra Ucrainei, ‘poate fi restabilita’ si ca ‘toate institutiile statului lucreaza in acest sens’. ‘Rusia a lasat Moldova pe intuneric. Razboiul…

- Aproape jumatate din sistemul energetic al Ucrainei a ieșit din funcțiune din cauza atacurilor constante cu rachete. Despre acest lucru a declarat prim-ministrul Ucrainei, Denis Shmygal, la o conferința de presa cu vice-președintele executiv al Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, transmite RBC-Ucraina.…

- Aproape jumatate din infrastructurile energetice ale Ucrainei sunt scoase din functiune in urma seriilor de atacuri aeriene desfasurate de Rusia de la inceputul lunii octombrie, a declarat vineri premierul ucrainean Denis Smigal, relateaza agentiile AFP si EFE, preluate de Agerpres.

- Trupele ruse au jefuit Herson inainte de o probabila retragere din orașul din sud-estul Ucrainei. Obiectele furate variaza de la expoziții de arta și culturale pana la ambulanțe și tractoare. Rușii cauta rezidenți din regiunea Herson care refuza sa fie evacuați.

- Locuitorii din capitala ucraineana, Kiev, au fost nevoiti sa stea la coada pentru apa dupa ce rachete rusesti au lovit luni instalatii cheie din intreaga tara, transmite BBC. 80% dintre consumatorii din Kiev au ramas fara apa curenta imediat dupa atacuri, mai precizeaza sursa citata. Primarul orasului,…

- Centrala nucleara Zaporojie, ocupata de Rusia, din sudul Ucrainei, funcționa luni cu generatoare diesel de urgența, dupa ce bombardamentele rusești au intrerupt alimentarea cu energie externa, a declarat compania de stat ucraineana pentru energie nucleara, conform Reuters. Energoatom a declarat ca generatoarele…

- Casa Alba, Departamentul de Stat, Pentagonul si agentiile de informatii americane par mai ingrijorate ca niciodata ca presedintele rus Vladimir Putin ar putea escalada razboiul din Ucraina pentru a compensa retragerea sa umilitoare din ultima perioada, relateaza New York Times. Oficialii americani nu…