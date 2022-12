Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 295. Un general ucrainean a respins joi ideea unui eventual armistitiu de sarbatori daca Rusia nu-si retrage din Ucraina trupele, care isi intensifica ofensiva in regiunea Donetk.

- Șeful forțelor armate ucrainene este de parere ca Rusia va incerca din nou sa captureze capitala Kiev, dupa ce precedentul atac a fost respins la inceputul acestui an, relateaza The Guardian . Intr-un interviu acordat publicației The Economist , generalul Valery Zaluzhny, a declarat ca incearca sa…

- Seful NATO. Jens Stoltenberg, si-a exprimat ingrijorarea ca luptele din Ucraina ar putea scapa de sub control si ar putea sa devina un razboi intre Rusia si NATO, relateaza "The Guardian", potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a acuzat Crucea Roșie ca nu face nimic sa protejeze drepturile prizonierilor de razboi. Totodata, el a cerut organizației sa intreprinda de urgența o misiune in estul țarii ocupat de ruși, la centrul de detenție Olenivka din regiunea Donețk, acolo unde in luna…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat miercuri legea care oficializeaza anexarea a patru regiuni din Ucraina, controlate partial de fortele ruse, a relatat agentia oficiala de presa TASS, preluata de Reuters. Anexarea vizeaza regiunile ucrainene Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie, ce reprezinta…

- Razboi in Ucraina, ziua 215. Referendumurile din autoproclamatele republici Donetk si Lugansk au fost recunoscute ca fiind valide, a anuntat presa rusa de stat. State precum Serbia si Turcia, apropiate Kremlinului, au anuntat deja ca nu vor recunoaște rez

- Liderii separatiști din așa-zisele republici Donețk și Lugansk au anunțat ca vor organiza referendumuri de aderare la Rusia in perioada 23-27 septembrie, scrie Reuters. Separat, administrația prezidențiala de la Kiev noteaza ca „este vorba despre un șantaj naiv”.

- Razboi in Ucraina, ziua 206. Președintele Volodimir Zelenski a acuzat vineri Rusia ca a comis crime de razboi in nord-estul Ucrainei. Seful politicii externe a UE, Josep Borrell, s-a aratat socat de cele gropile comune descoperite in orasul recucerit Iziu