Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria ar fi blocat ajutorul propus de Uniunea Europeana pentru Ucraina, in valoare de 18 miliarde de euro. Premierul Viktor Orban a scris pe contul sau de Twitter ca știrea este falsa și ca țara sa e pregatita sa ofere ajutor Ucrainei pe baza bilaterala.

- Presata de SUA, Uniunea Europeana a acceptat, in cele din urma, sa acorde un ajutor Ucrainei in valoare de 6 miliarde de euro. Pana acum, Zelenski a primit doar un miliard de euro, din bugetul UE, insa acum Comisia Europeana se va imprumuta de la banci pentru a trimite, pana la sfarșitul acestui an,…

- Milioane de ucraineni raman in bezna la doua zile dupa ce Rusia a bombardat masiv teritoriul ucrainean. Operatorul de energie Ukrenergo a spus ca prioritatea este repararea infrastructurii cheie, dar reparațiile dureaza acum mai mult timp. 15 regiuni, inclusiv capitala Kiev, se confrunta cu „cea mai…

- Comisia Europeana a propus miercuri acordarea unui pachet de sprijin ”fara precedent” pentru Ucraina, in valoare de ”pana la 18 miliarde de euro” pentru anul 2023. Potrivit unui comunicat al Comisiei, acest pachet va veni sub forma unor imprumuturi platite in tranșe regulate incepand cu 2023. ”Aceasta…

- Razboi in Ucraina, ziua 240. Administratia Volodimir Zelenski le-a cerut, joi, partenerilor din NATO si din Uniunea Europeana sa furnizeze asistenta Ucrainei, in contextul atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice.

- Romania a devenit parte a echipei comune de ancheta privind infractiuni de razboi si infractiuni contra umanitatii comise in contextul atacului militar asupra Ucrainei. Oficial de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului…

- Fondul Monetar International (FMI) a dat unda verde deblocarii a 27 de milioane de dolari destinati Republicii Moldova, o tara care se invecineaza cu Ucraina si care se confrunta cu consecinte ale razboiului rus, si a salutat progrese in "reforme guvernamentale esentiale", relateaza AFP. "Consiliul…

- ”Mediul nostru de securitate este in continua schimbare si ne confruntam mereu cu noi provocari si amenintari. Aceste provocari devin din ce in ce mai complexe si persistente in intreaga Europa si nu numai, afectand societatile noastre in fiecare zi. Multe dintre ele sunt de natura hibrida, multifatetata…