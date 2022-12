Stiri pe aceeasi tema

- In centrul Kievului, capitala Ucrainei, s-au auzit in aceasta dimineața mai multe explozii. "Explozii in cartierul Sevcenkivski. Serviciile de urgenta sunt pe drum", a scris primarul Vitali Kliciko pe...

- Razboi in Ucraina, ziua 280. Rusia lanseaza asupra unor ținte din Ucraina rachete de croaziera neinarmate pentru a incerca sa epuizeze stocurile de aparare antiaeriana ale Kievului, a declarat marți un inalt oficial militar american.

- Armata rusa parasește Herson. Se retrage de pe malul de vest al fluviului Nipru. Anunțul ministrului rus al Apararii Serghei Șoigu marcheaza un punct de cotitura pe aceasta linie a frontului.

- Razboi in Ucraina, ziua 257.Președintele Ucrainei a avertizat cu privire la noi atacuri potențiale ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, in timp ce primarul Kievului i-a indemnat pe localnici sa se pregateasca sa plece temporar in cazul in care Ca

- Directia principala de informatii de pe langa Ministerul ucrainean al Apararii (GUR) nu se asteapta ca trupele ruse sa se retraga din orasul ocupat Herson, in sudul Ucrainei, dimpotriva, sa il apere, relateaza luni dpa.

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Se dau lupte grele pe frontul din sudul si estul Ucrainei, acolo unde fortele ucrainene incearca sa strapunga defensiva Rusiei, in timp ce fortele Kremlinului continua sa loveasca cu rachete tinte aflate chiar si in regiunea K

- Mai multe explozii au fost auzite luni dimineața in capitala Ucrainei. In oraș au rasunat alarmele de raid aerian. Cel puțin trei explozii au fost auzite in Kiev, transmite BBC. Atacurile au fost de la așa-numitele drone kamikaze, a anunțat Andriy Yermak, șeful biroului președintelui Zelenski. Cladiri…

- Comandamentul Operational "Sud" din Ucraina raporteaza ca, in noaptea de 15 spre 16 octombrie, forțele armate ucrainene au lovit apararea antiaeriana desfasurata de rusi in regiunea sudica Herson. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…