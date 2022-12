Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a ONU a adoptat luni o rezolutie in favoarea crearii unui mecanism de despagubire pentru distrugerile - de natura umana si materiala - provocate de invazia Rusiei in Ucraina. Rezoluția nu are caracter obligatoriu.

- Vineri, cancelarul Olaf Scholz a declarat ca prioritatea Germaniei in ajutorul pe care il acorda Ucrainei ar trebui sa vizeze sprijinirea apararii de raidurile aeriene rusesti asupra oraselor sale si reconstructia infrastructurii, informeaza Reuters . Intr-un interviu acordat retelei editoriale RND,…

- Razboi in Ucraina, ziua 222. Dupa infrangerea suferita de Rusia in orasul Lyman, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca "Ucraina poate respinge atacurile Rusiei". Totodata, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca lupta

- Klaus Iohannis a precizat, dupa anunțul de mobilizare parțiala a forțelor ruse, ca Romania nu va intra intr-un razboi iar Rusia cauta doar provocari, inclusiv prin aducerea in fața a pericolului nuclear.

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, joi, cu membri ai comunitatii romanesti de pe Coasta de Vest a Statelor Unite ale Americii, context in care a afirmat ca Romania este intr-o situatie complicata din cauza razboiului din Ucraina, dar ca tara noastra merge bine si economia este in crestere, transmite…

- Razboi in Ucraina, ziua 208. Rusia si-a intensificat atacurile in estul si sud-estul Ucrainei si au lovit tinte din 24 de localitati. In acelasi timp, trupele ucrainene au respins opt ofensive si au ucis sute de militari rusi.

- Presedintele Belarusului Alexander Lukasenko acuza Statele Unite ca imping Europa la o confruntare militara cu Rusia pentru a distruge Ucraina si Belarusul, pentru ca apoi sa distruga Moldova și Romania. „Statele Unite imping Europa intr-o confruntare militara cu Rusia pe teritoriul Ucrainei. Ei nu…

- ”Mediul nostru de securitate este in continua schimbare si ne confruntam mereu cu noi provocari si amenintari. Aceste provocari devin din ce in ce mai complexe si persistente in intreaga Europa si nu numai, afectand societatile noastre in fiecare zi. Multe dintre ele sunt de natura hibrida, multifatetata…