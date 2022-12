Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 293. Presedintele Ucrainei a propus, la reuniunea Grupului G7, organizarea unui summit mondial pentru obtinerea pacii si a explicat ca are nevoie de armament suplimentar si energie.

- Razboi in Ucraina, ziua 293. Presedintele Ucrainei a propus, la reuniunea Grupului G7, organizarea unui summit mondial pentru obtinerea pacii si a explicat ca are nevoie de armament suplimentar si energie.

- Marți, 22 noimebrie, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat ca ucrainenii care au nevoie de servicii de baza in cazul in care Rusia va distruge centralele electrice si alte facilitati in aceasta iarna vor putea apela la ”centre de invincibilitate” speciale, informeaza Reuters . Mii de…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Grupului celor 20 (G20) reunit in Indonezia sa iși intensifice eforturile și sa opreasca razboiul Rusiei in țara sa, in cadrul unui plan de pace pe care l-a propus, informeaza Reuters. „Nu vom permite Rusiei sa aștepte și sa iși consolideze forțele”,…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat impotriva unor noi atacuri potențiale ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, in timp ce primarul Kievului i-a indemnat pe localnici sa se pregateasca sa plece temporar in cazul in care capitala va ramane fara energie electrica. In declarațiile…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a avut o convorbire telefonica cu presedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, liderul ucrainean transmitand ca loviturile de racheta impotriva unor obiective civile din intreaga Ucraina sunt un semn de slabiciune a armatei ruse, care pierde pe campul…

- Trupele ucrainene au strapuns pozițiile rusești de pe raul Nipru, la nord-est de Herson, oraș strategic deținut de Rusia in sudul Ucrainei, scrie BBC. Avanssul a fost raportat de armata rusa și de oficialii instalați de Rusia in regiune. Exista un puternic foc defensiv rusesc, spun aceștia. Președintele…

- Președintele Ucrainei afirma ca forțele țarii au eliberat micile așezari Arkhanhelske și Myrolyubivka din regiunea Herson, in sudul țarii. Volodimir Zelenski a menționat cele doua așezari in discursul sau nocturn, atunci cand a mulțumit unor unitați specifice ale forțelor ucrainene pentru ca s-au distins…