- Ucraina iși dorește pacea, iar consolidarea eforturilor internaționale este necesara pentru atingerea acestui obiectiv. Despre acest lucru a declarat Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, intr-un interviu cu omologul sau american, Joe Biden, se spune pe site-ul șefului statului ucrainean. {{652470}}"Președintele…

- Un ofițer de securitate de la ambasada Ucrainei din Madrid a fost ranit cand a deschis miercuri o scrisoare capcana adresata ambasadorului. Președintele Comisiei Europene a propus un tribunal special care sa investigheze și sa judece crimele comise de Rusia in Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 260. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca țara sa se va mișca ”foarte atent, fara emoții, fara riscuri inutile”, in urma anunțului Rusiei ca iși retrage trupele dintr-o parte a regiunii Herson.

- Razboi in Ucraina, ziua 257.Președintele Ucrainei a avertizat cu privire la noi atacuri potențiale ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, in timp ce primarul Kievului i-a indemnat pe localnici sa se pregateasca sa plece temporar in cazul in care Ca

Ucraina a primit fonduri de urgența suplimentare de la Fondul Monetar Internațional (FMI), potrivit premierului ucrainean.

- Este a 225-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Președintele Ucrainei afirma ca armata ucraineana a recucerit peste 500 de kilometri patrați in regiunea Herson. Doi ruși cer azil politic in SUA.

- Razboi in Ucraina, ziua 215. Referendumurile din autoproclamatele republici Donetk si Lugansk au fost recunoscute ca fiind valide, a anuntat presa rusa de stat. State precum Serbia si Turcia, apropiate Kremlinului, au anuntat deja ca nu vor recunoaște rez

- „De ce este armata rusa atat de obsedata de castrare?”, a intrebat retoric Zelenski. El spune ca un barbat a fost castrat inainte de a fi ucis de forțele ruse.Zelensky a continuat sa descrie „corpurile oamenilor uciși care au fost arse”. „Cum am putea permite armatei ruse sa patrunda undeva pe pamantul…