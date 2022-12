Stiri pe aceeasi tema

- Noi daune semnificative aduse barajului Nova Kahovka din sudul Ucrainei au fost observate in urma retragerii trupelor ruse din orasul Herson aflat in apropiere, potrivit informatiilor furnizate vineri de compania americana de imagini satelitare Maxar, transmite Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 261. Rusia a testat o noua arma hipersonica Satan 2, in timp ce presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca fortele armate au recuperat controlul asupra a zeci de localitati.

- Forțele ucrainene se apropie de periferia orașului Herson, dupa ce Rusia a anunțat ca forțele sale au inceput sa se retraga. Ucraina a afirmat ca a eliberat orașul-cheie Snihurivka, situat la aproximativ 32 km nord de Herson.

- Razboi in Ucraina, ziua 242. Un milion de gospodarii ucrainene au ramas fara curent dupa atacurile rusești. Ucraina lupta insa si pe intuneric si pe lumina, iar rusii s-az vazut obligati sa se retraga din Herson, ba chiar si dintr-un prim oras rusesc de g

- Razboi in Ucraina, ziua 237. Bombardamentele rusesti au continuat, noaptea trecuta, in orase din centrul si sudul Ucrainei. Intre timp, Rusia mobilizeaza 10.000 de soldati, tancuri si echipamente militare grele in Belarus, la granita cu Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 225. Ucraina recupereaza mai multe teritorii in regiunea pe care Rusia susține ca a anexat-o. Zelenski spune ca Novovoskresenske, Novohryhorivka și Petropavlivka, la nord-est de orașul Herson, au fost "eliberate"

- Prioritizarea apararii caștigurilor rusești in sudul Ucrainei fața de deținerea nord-estului Ucrainei are sens strategic, deoarece regiunile Herson și Zaporijia sunt un teren critic atat pentru Rusia, cat și pentru Ucraina.