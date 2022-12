Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 293. Presedintele Ucrainei a propus, la reuniunea Grupului G7, organizarea unui summit mondial pentru obținerea pacii si a explicat ca are nevoie de armament suplimentar si energie.

- Ucraina trebuie sa ia in considerare noile “realitați” teritoriale care includ anexarea de catre Rusia a patru regiuni ucrainene, a declarat Kremlinul ca raspuns la propunerea de pace in trei etape a președintelui Volodimir Zelenski, citat de The Guardian.

- Razboi in Ucraina, ziua 293. Presedintele Ucrainei a propus, la reuniunea Grupului G7, organizarea unui summit mondial pentru obtinerea pacii si a explicat ca are nevoie de armament suplimentar si energie.

- Razboi in Ucraina, ziua 293. Presedintele Ucrainei a propus, la reuniunea Grupului G7, organizarea unui summit mondial pentru obtinerea pacii si a explicat ca are nevoie de armament suplimentar si energie.

- Razboi in Ucraina, ziua 293. Presedintele Ucrainei a propus, la reuniunea Grupului G7, organizarea unui summit mondial pentru obtinerea pacii si a explicat ca are nevoie de armament suplimentar si energie.

- Dupa 9 luni de razboi, Ucraina se mentine ferma pe pozitii. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, joi seara, ca poporul ucrainean a indurat noua luni de razboi la scara larga si „Rusia nu a gasit o cale sa ne infranga. Si nu o va gasi. Trebuie sa continuam sa rezistam”, a subliniat…

- Razboi in Ucraina, ziua 257.Președintele Ucrainei a avertizat cu privire la noi atacuri potențiale ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, in timp ce primarul Kievului i-a indemnat pe localnici sa se pregateasca sa plece temporar in cazul in care Ca

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia ca a lansat un atac cu rachete la Krivoi Rog, tintind barajul de la acumularea Karachunivske, ”obiective care nu au nicio valoare militara, lovind de fapt sute de mii de cetateni de rand”, aratand ca acesta ” este un alt motiv pentru care…