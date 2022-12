Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a propus, la reuniunea Grupului G7, organizarea unui summit mondial pentru obtinerea pacii si a explicat ca are nevoie de armament suplimentar si energie, informeaza cotidianul Le Monde. Volodimir Zelenski a fost invitat la summitul prin videoconferinta al…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune ca șase milioane de gospodarii ucrainene sunt inca fara energie electrica, dupa ce in aceasta saptamana au fost lansate atacuri masive cu rachete asupra țarii, transmite BBC.

- Razboi in Ucraina, ziua 257.Președintele Ucrainei a avertizat cu privire la noi atacuri potențiale ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, in timp ce primarul Kievului i-a indemnat pe localnici sa se pregateasca sa plece temporar in cazul in care Ca

- Aceasta este, potrivit politiei, cea mai mare groapa comuna descoperita in acest oras eliberat de ucraineni dupa ocuparea sa de fortele ruse si care se afla intr-una din cele patru regiuni pe care Moscova le-a anexat recent.Au fost gasite in total 111 corpuri de civili si 35 apartinand unor militari…

- Cozile lungi de ruși care vor sa scape de chemarea la lupta in Ucraina au continuat sa blocheze ieri autostrazile de la ieșirea din țara, iar Moscova a inființat birouri de recrutare la frontiere, in incercarea de a-i intercepta pe unii dintre ei.

- Zilele trecute a avut loc un nou schimb de prizonieri intre Ucraina și Rusia. Mulți dintre prizonierii ucraineni predați Kievului de Moscova au fost torturați brtual in captivitate, potrivit unui inalt oficial ucrainean.