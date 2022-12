Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ucrainei spune ca sezonul de iarna va fi provocator, dar 70% din necesarul de energie a fost acoperit. Aliații NATO, reuniți la București, au promis mai multe arme pentru Kiev și echipamente pentru a ajuta la restabilirea energiei electrice și termice ucrainene distruse de

- Plafonarea prețului petrolului rusesc: Decizia „in urmatoarele zile”, spune SUA Coaliția de state care incearca sa impuna un plafon la prețul petrolului rusesc, din care fac parte G7, Uniunea Europeana și Australia, ar urma sa anunțe limita propusa „in urmatoarele zile”.

- Rusia a reclamat Ucraina la ONU pe motiv ca ar incalca drepturile prizonierilor de razboi ruși. Dmitry Polyansky, prim-adjunct al reprezentantului Rusiei la ONU, a anunțat ca a trimis o scrisoare in acest sens catre secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Scrisoarea ar prezenta noi probe despre…

- Razboi in Ucraina, ziua 233. Liderii armatei ruse ar fi ordonat recent forțelor din regiunea Donețk incetarea temporara a luptelor, pe fondul moralului scazut și al dezertarilor. Si in Herson sunt mari probleme, noul guvernator numit de Moscova indemnand

- Razboi in Ucraina, ziua 209. Rusia are tot mai mari probleme in a asigura numarul de soldati pe front, iar Zelenski a sugerat, luni seara, comunitatii internationale, ca ritmul ajutorului pentru Ucraina sa fie mai alert.

- Razboi in Ucraina, ziua 208. Rusia si-a intensificat atacurile in estul si sud-estul Ucrainei si au lovit tinte din 24 de localitati. In acelasi timp, trupele ucrainene au respins opt ofensive si au ucis sute de militari rusi.

- Razboi in Ucraina, ziua 205. Parlamentului European a aprobat joi alocarea a 5 miliarde de euro de asistența macrofinanciara pentru Ucraina, prima transa dintr-un total de 8 miliarde de euro. Germania a anuntat si ea un nou pachet de sprijin militar pentr

- Razboi in Ucraina, ziua 202. In timp ce Rusia se confrunta cu noi pierderi din cauza contraofensivei ucrainene, peste 80 de deputați municipali ruși au semnat o petiție prin care cer demisia președintelui rus Vladimir Putin. Un consilier al presedintelui