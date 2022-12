Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a avertizat organismele sportive internaționale impotriva perspectivei "dezgustatoare" de a permite sportivilor ruși și belaruși sa participe la competiții internaționale - inclusiv la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, relateaza insidethegame.

- Razboi in Ucraina, ziua 287. Statele Unite a avertizat marți ca "nu incurajeaza" Ucraina sa efectueze atacuri in Rusia, in urma unor atacuri cu drona in doua baze aeriene rusesti, atribuite Kievului.

- Ministrul apararii ucrainean, Oleksii Reznikov, a anuntat marti o „mobilizare partiala in Ucraina” a tantarilor de lupta, intr-o reactie ironica la declaratiile „fantasmagorice” facute intr-o reuniune recenta a Consiliului de Securitate al ONU de ambasadorul rus Vasili Nebenzia, potrivit caruia Kievul…

- Israelul exclude in continuare orice livrari de arme catre Ucraina, in ciuda atacurilor rusesti cu drone de lupta presupuse a fi de conceptie iraniana, relateaza DPA. "Vreau sa spun clar ca nu vindem arme Ucrainei", a declarat marti seara ministrul israelian al apararii, Benny Gantz, pentru postul de…

- Rusia planuia atacul masiv cu rachete, pe care l-a efectuat luni asupra Ucrainei, inca de la inceputul lunii octombrie, astfel incat acesta nu reprezinta un raspuns la explozia de sambata de pe podul Kerci, care leaga peninsula anexata Crimeea de Rusia continentala, susține Directia principala de informatii…

- Zilele trecute a avut loc un nou schimb de prizonieri intre Ucraina și Rusia. Mulți dintre prizonierii ucraineni predați Kievului de Moscova au fost torturați brtual in captivitate, potrivit unui inalt oficial ucrainean.

- Guvernatorul regiunii Luhansk, Serhii Haidai, a anunțat duminica faptul ca forțele ucrainene au trecut raul Oskil. Anterior, au circulat informații neconfirmate potrivit carora trupele ucrainene ar fi cucerit partea de est a orașului Kupiansk, relateaza The Kyiv Independent . Ucrainenii au inceput sa…

Ministrul german al Apararii, Christine Lambrecht, a declarat joi ca guvernul german va livra vehicule blindate Kievului, dar nu tancurile pe care le-a cerut Ucraina, scrie AFP.