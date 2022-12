Stiri pe aceeasi tema

Forțele ucrainene au lovit un sediu din Luhansk al grupului de mercenari Wagner din Rusia, a anunțat guvernatorul provinciei din estul Ucrainei, potrivit BBC.

Fortele ucrainene au lovit un hotel din Kadiivka, oras din estul Ucrainei, unde isi avea sediul grupului rus de mercenari Wagner, a declarat guvernatorul ucrainean al regiunii Luhansk, Serhi Haidai, relateaza BBC, potrivit NEWS.RO.

- Comandantul-șef al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujni, afirma ca i-a transmis omologului sau american, generalul Mark Milley, ca „obiectivul Ucrainei este de a elibera intregul teritoriu ucrainean de sub ocupația rusa”, informeaza CNN . Zalujni a anunțat ca i-a spus generalului Milley, șeful…

Forțele aeriene ucrainene au declarat marți ca, in prezent, nu au o aparare eficienta impotriva tipurilor de rachete balistice pe care Iranul se pregatește sa le trimita Rusiei pentru a le folosi in razboiul sau impotriva Ucrainei, relateaza CNN, anunța Mediafax.

Soldații unitații speciale ucrainene "Hort" susțin ca l-au ucis pe adjunctul șefului mercenarilor Wagner, care lupta pentru Rusia in razboiul din Ucraina.

- Suntem in ziua cu numarul 221 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Forțele armate ucrainene au cucerit orașul-cheie Lyman din estul ocupat al Ucrainei, in timp ce liderul cecen Ramzan Kadirov a facut apel la posibila utilizare a armelor nucleare. Anexarea de catre Rusia a patru teritorii…

- In sud, Forțele ucrainene continua pentru a desfașura trupe și echipamente in zonele Andriivka și Bilohirka, dar creșterea nivelului apei in raul Inguleț din cauza loviturilor rusești asupra barajelor din Kryvyi Rih a blocat jumatate din punctele de trecere ucrainene. UPDATE 06.30 Descoperirea mormintelor…

- Luni, 12 septembrie, Ucraina a anuntat noi succese militare, spunand ca a ajuns la frontiera cu Rusia si ca a eliberat intr-o luna echivalentul unui teritoriu care are de sapte ori suprafata Kievului de sub controlul rușilor, care a raspuns bombardand unele zone recucerite de fortele armate ucrainene,…