- Razboi in Ucraina, ziua 291. Regiuni intregi din Ucraina au ramas fara energie si caldura, in timp ce Rusia continua atacurile asupra infastructurii energetice a tarii. Orasul Bahmut din estul Ucrainei a fost transformat in ruine de bombardamentele masive

- Oamenii din Herson traiesc in continuare fara apa, incalzire și electricitate dupa doua saptamani de la recucerirea orașului de catre forțele ucrainene. "Intelegem ca teroristii planuiesc noi lovituri. Stim asta cu certitudine.

- Razboi in Ucraina, ziua 253. Bombardamente puternice au fost raportate joi in zone extinse din Ucraina, deteriorand infrastructura, inclusiv alimentarea cu energie electrica a centralei nucleare de la Zaporojie.

- In județul Constanța traiesc aproape 7.000 refugiați de razboi din Ucraina. Oamenii sunt recunoscatori poporului roman care i-a adapostit de tirurile atacurilor rusești și spun ca Romania este a doua lor casa.

- Presedintele american Joe Biden si liderii Grupului celor sapte (G7) au azi o intalnire virtuala pentru a discuta despre angajamentul lor de a sprijini Ucraina. The Kyiv Independent relateaza marți dimineața ca au avut loc atacuri in Zaporojie peste noapte.

- Lupte dure au loc in jurul orașului strategic Bahmut, din estul regiunii Donețk, a declarat sambata președintele ucrainean Volodimir Zelenski in discursul sau din cursul nopții. 19 persoane au murit in urma atacurilor lansate de armata rusa asupra orașului Zaporojie.

- Mai multe zone din Ucraina au fost atacate joi de catre trupele ruse. La Zaporojie, noua rachete au cazut deasupra orașului. Bombardamente au avut loc și in Donețk, dar și in regiunea Harkov, in orașul Kupyansk, recent eliberat de sub ocupație rusa. Intre timp, Volodimir Zelenski le-a cerut cetațenilor…