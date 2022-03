Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa s-a retras la peste 30 km est de Kiev in ultimele 24 de ore si a inceput sa stabileasca pozitii defensive pe mai multe fronturi din Ucraina, a declarat miercuri un inalt oficial al Pentagonului, transmite AFP. „Ucrainenii au reusit sa-i respinga pe rusi la 55 km la est si nord-est de Kiev”,…

- Orice utilizare a armelor chimice de catre Rusia ar fi cu totul inacceptabila si ar „schimba complet natura conflictului” din Ucraina, a declarat, miercuri, secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, inaintea de summitul de joi al liderilor NATO de la Bruxelles, transmite CNN.

- UPDATE 8 NATO nu isi doreste un „razboi deschis cu Rusia”, a declarat vineri pentru AFP secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, la Antalya, in sudul Turciei. „Avem responsabilitatea de a impiedica extinderea acestui conflict (intre Rusia si Ucraina – n.r.) dincolo de frontierele…

- Conflictul din Ucraina a intrat in ziua a noua, iar noaptea trecuta s-au dat lupte grele in zona centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, situata in sud-estul țarii. O cladire a complexului nuclear a fost cuprinsa de flacari. UPDATE 4 Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a denuntat, duminica, atitudinea "periculoasa" si "iresponsabila" a presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, care a plasat in alerta capabilitatile de disuasiune nucleara, in contextul razboiului din Ucraina si conf

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 17 NATO desfasoara elemente ale fortei sale de reactie rapida si va continua sa trimita arme Ucrainei, inclusiv aparare aeriana, a anuntat vineri…

- Rusia are totul pregatit pentru a lansa o invazie pe scara larga în Ucraina în cel mai scurt timp posibil, a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite hotnews.ro. „Au suficiente trupe, suficiente capacitați pentru a lansa o invazie în toata…

- NATO este pregatita sa discute cu Rusia, dar nu va face compromisuri privind principiile sale fundamentale, printre care acela ca integritatea teritoriala a fiecarei tari din Europa trebuie sa fie respectata, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, dupa incheierea reuniunii…