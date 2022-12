Stiri pe aceeasi tema

- La trei zile dupa ce Rusia a bombardat masiv Ucraina, șase milioane de oameni raman in continuare in bezna, a anunțat vineri președintele Volodimir Zelenski. Reparațiile sunt ingreunate de condițiile meteo, ploaia, vantul și temperaturile negative provocand ruperea unor cabluri din rețelele de distribuție,…

- Pe 30 septembrie, Vladimir Putin a semnat un decret privind „anexarea la Rusia” a autoproclamatelor DNR și LNR, precum și a regiunilor Herson și Zaporojie. Președintele rus a purtat un lung discurs, iar seara a avut loc un concert „festiv” in Piața Roșie. Ca raspuns la anexarea noilor teritorii, Volodimir…

- Pe 30 septembrie, Vladimir Putin a semnat un decret privind „anexarea la Rusia” a autoproclamatelor DNR și LNR, precum și a regiunilor Herson și Zaporojie. Președintele rus a purtat un lung discurs, iar seara a avut loc un concert „festiv” in Piața Roșie. Ca raspuns la anexarea noilor teritorii, Volodimir…

- Mai multe zone din Ucraina au fost atacate joi de catre trupele ruse. La Zaporojie, noua rachete au cazut deasupra orașului. Bombardamente au avut loc și in Donețk, dar și in regiunea Harkov, in orașul Kupyansk, recent eliberat de sub ocupație rusa. Intre timp, Volodimir Zelenski le-a cerut cetațenilor…

- UPDATE 07:45 - Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, afirma, in ultimul mesaj postat pe retelele de socializare, ca armata continua sa inainteze, situatia de pe linia frontului indicand ca initiativa apartine Ucrainei. Totodata, continua masurile de stabilizare in zonele eliberate de sub ocupatia…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma, in ultimul mesaj postat pe retelele de socializare, ca armata continua sa inainteze, situatia de pe linia frontului indicand ca initiativa apartine Ucrainei. Totodata, continua masurile de stabilizare in zonele eliberate de sub ocupatia rusa, fiind adunate…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, va discuta marti cu directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, au declarat pentru Reuters doua surse. Consiliul de administratie al FMI a discutat un plan care ar putea oferi Ucrainei un ajutor de urgenta de 1,4 miliarde…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a dedicat discursul sau de duminica, din ziua de razboi cu numarul 200, aparatorilor Ucrainei, el multumindu-le tuturor celor din armata, de la infanterie pana la fortele aeriene, fortele navale si serviciile de informatii. Fii la curent cu cele…