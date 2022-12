Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 289. Administratia Joseph Biden a dat asigurari, joi seara, ca acordul care a permis eliberarea jucatoarei de baschet Brittney Griner nu modifica angajamentele Statelor Unite fata de Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 289. Administratia Joseph Biden a dat asigurari, joi seara, ca acordul care a permis eliberarea jucatoarei de baschet Brittney Griner nu modifica angajamentele Statelor Unite fata de Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 289. Administratia Joseph Biden a dat asigurari, joi seara, ca acordul care a permis eliberarea jucatoarei de baschet Brittney Griner nu modifica angajamentele Statelor Unite fata de Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 289. Administratia Joseph Biden a dat asigurari, joi seara, ca acordul care a permis eliberarea jucatoarei de baschet Brittney Griner nu modifica angajamentele Statelor Unite fata de Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 275. Cel putin patru persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite, joi, in urma bombardamentelor efectuate de armata rusa asupra orasului Herson, situat in sud-estul Ucrainei, anunta autoritatile ucrainene.

- Trupele ruse au jefuit Herson inainte de o probabila retragere din orașul din sud-estul Ucrainei. Obiectele furate variaza de la expoziții de arta și culturale pana la ambulanțe și tractoare. Rușii cauta rezidenți din regiunea Herson care refuza sa fie evacuați.

- Razboi in Ucraina, ziua 233. Liderii armatei ruse ar fi dispus recent forțelor sale din regiunea Donețk incetarea temporara a luptelor pe fondul moralului scazut și al dezertarilor. Si in Herson sunt mari probleme, noul guvernator numit de Moscova indemna

- Razboi in Ucraina, ziua 233. Liderii armatei ruse ar fi dispus recent forțelor sale din regiunea Donețk incetarea temporara a luptelor pe fondul moralului scazut și al dezertarilor. Guvernatorul instalat de Rusia in Herson a facut apel la locuitorii din r