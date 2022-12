Stiri pe aceeasi tema

- Forțele rusești au bombardat, joi noaptea, intreaga linie de front din regiunea Donețk, in estul Ucrainei, au declarat oficialii ucraineni, in cadrul a ceea ce pare a fi o ambiție redusa a Kremlinului de a securiza doar cea mai mare parte a teritoriilor pe care le-a revendicat. Cele mai aprige lupte…

- Fortele ruse au tras peste 1.000 de rachete care au vizat reteaua electrica a Ucrainei, care inca functioneaza in ciuda unor pagube majore, spune directorul executiv al operatorului de retea Ukrenergo. Un raport facut public de Politico arata ca Ucraina a folosit drone sovietice pe care le-a modificat…

- Soldații și ofițerii din armata bielorusa sunt nemulțumiți de activitațile conducerii militaro-politice și de amenințarea de a trage țara intr-un razboi cu Ucraina.Inca nu exista semne ale formarii unor grupuri ofensive inamice, dar armata bielorusa nu este incantata de perspectiva luptei impotriva…

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Se dau lupte grele pe frontul din sudul si estul Ucrainei, acolo unde fortele ucrainene incearca sa strapunga defensiva Rusiei, in timp ce fortele Kremlinului continua sa loveasca cu rachete tinte aflate chiar si in regiunea K

- Soldatii ucraineni au ‘intrat’ in orasul Liman, important nord feroviar din estul Ucrainei, care se afla sub controlul trupelor Moscovei, a afirmat sambata Ministerul Apararii ucrainean, transmite AFP. ‘Fortele de asalt aeriene ucrainene intra in Liman, in regiunea Donetk’, a indicat pe Twitter ministerul.…

- Razboi in Ucraina, ziua 215. Referendumurile din autoproclamatele republici Donetk si Lugansk au fost recunoscute ca fiind valide, a anuntat presa rusa de stat. State precum Serbia si Turcia, apropiate Kremlinului, au anuntat deja ca nu vor recunoaște rez