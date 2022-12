Stiri pe aceeasi tema

- Cel mult 13.000 de militari ucraineni au fost ucisi de la declansarea invaziei de catre Rusia, in februarie, a afirmat joi un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza AFP. „Avem estimari oficiale din partea Statului Major (…). Acestea se situeaza intre 10.000 (…) si 13.000…

- Suntem in ziua cu numarul 269 a razboiului Porinit de Vladimir Putin in Ucraina. Atacurile cu rachete rusești au afectat aproape jumatate din sistemul energetic al Ucrainei, a declarat guvernul de la Kiev, in timp ce autoritațile au avertizat ca capitala s-ar putea confrunta cu o „inchidere completa”…

- ”Declaratiile presei poloneze si ale unor oficiali despre o pretinsa cadere a unei rachete rusesti in apropiere de localitatea Przewodow sunt provocari intentionate cu scopul de a crea o escaladare a situatiei”, a scris acuza intr-o postare pe Telegram ministrul rus al Apararii Serghei Soigu, potrivit…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Grupului celor 20 (G20) reunit in Indonezia sa iși intensifice eforturile și sa opreasca razboiul Rusiei in țara sa, in cadrul unui plan de pace pe care l-a propus, informeaza Reuters. „Nu vom permite Rusiei sa aștepte și sa iși consolideze forțele”,…

- Salvatorii ucraineni din Nicolaev cauta persoane sub daramaturi dupa ce o cladire rezidențiala a fost lovita joi noapte de bombardamentele rusești. „In Nicolaev, salvatorii desfașoara operațiuni de cautare și salvare la locul distrugerii unei cladiri rezidențiale de 5 etaje”, a scris Serviciul de Urgența…

- Centrala nucleara Zaporojie, ocupata de Rusia, din sudul Ucrainei, funcționa luni cu generatoare diesel de urgența, dupa ce bombardamentele rusești au intrerupt alimentarea cu energie externa, a declarat compania de stat ucraineana pentru energie nucleara, conform Reuters. Energoatom a declarat ca generatoarele…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca armata țarii sale a obținut „rezultate semnificative” in est și a menționat Lyman, un bastion ocupat de ruși, pe care forțele pro-Moscova se lupta sa il pastreze, scrie Reuters. Ministerul ucrainean al Apararii a declarat anterior ca trupele…