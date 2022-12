Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse au lansat duminica aproape 400 de lovituri in estul Ucrainei, in cadrul unei campanii de tiruri de artilerie, a declarat președintele Zelenski, duminica. "Cele mai aprige batalii, ca și pana acum, sunt in regiunea Donețk.

- Principala condiție pentru o eventuala reluare a negocierilor cu Rusia ar fi restabilirea integritații teritoriale a Ucrainei, a declarat marți secretarul Consiliului ucrainean pentru aparare și securitate naționala, Oleksi Danilov. Oleksi Danilov a subliniat, de asemenea, ca Ucraina trebuie sa primeasca…

- UPDATE 10:00: - Rușii au probleme logistice dupa avarierea podului Kerci, arata serviciile secrete britanice in buletinul zilnic al situației de pe frontul din Ucraina.UPDATE 08:30 -Forțele ruse au lansat atacuri cu drone kamikaze asupra capitalei Ucrainei, Kiev, la primele ore ale dimineții. In oraș…

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Se dau lupte grele pe frontul din sudul si estul Ucrainei, acolo unde fortele ucrainene incearca sa strapunga defensiva Rusiei, in timp ce fortele Kremlinului continua sa loveasca cu rachete tinte aflate chiar si in regiunea K

- Forțele rusești au reluat bmbardamentele asupra Ucrainei, țintind mai multe obiective de infrastructura in orașul Zaporojia. Potrivit unui mesaj postat pe Telegram de catre șeful administrației militare din regiunea Zaporojia, Oleksandr Starukh, forțele ruse au vizat un sit de infrastructura in noaptea…

- Razboi in Ucraina, ziua 215. Referendumurile din autoproclamatele republici Donetk si Lugansk au fost recunoscute ca fiind valide, a anuntat presa rusa de stat. State precum Serbia si Turcia, apropiate Kremlinului, au anuntat deja ca nu vor recunoaște rez

- Razboi in Ucraina, ziua 207. Lupte grele in estul si sud-estul Ucrainei, rusii ataca tinte la sol cu rachete sol-aer. Aliatul lui Putin, Ramzan Kadirov, a anuntat ca a trimis doua batalioane de mercenari ceceni pe front, dar si ca va forma patru batalioan