- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell, a avertizat joi ca blocului comunitar ''ii lipsesc capacitatile critice'' de aparare si a pledat pentru cheltuieli militare comune ale statelor membre si o mai mare cooperare cu industria de resort pentru a

- Bombardierele strategice Tu-95MS ar fi fost observate in spațiul aerian a trei regiuni distincte.Pe langa faptul ca au fost vazute in oblasturile rusești Saratov, Samara și Orenburg, acestea au fost observate și in spațiul aerian deasupra regiunii estice a Rusiei și deasupra Marii Barents.Secretarul…

- Guvernul ungar a calificat marti drept "ipocrite" declaratiile facute in urma cu o zi de seful diplomatiei europene Josep Borrell, potrivit caruia Uniunea Europeana nu a crezut niciodata ca sanctiunile in sine ar putea pune capat razboiului in Ucraina, relateaza EFE, potrivit Agerpres. Fii…

- Anexarea de catre Rusia a 4 teritorii ucrainene ocupate face "aproape" imposibil sfarsitul razboiului in Ucraina, a apreciat sambata seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, transmite AFP.

- Razboi in Ucraina, ziua 211. Miercuri, 21 septembrie, in fața ONU, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski a cerut o „pedeapsa justa” impotriva Rusiei, denuntand invadarea tarii sale de catre ruși si lansand un apel la infiintarea unui tribunal special. Totodata, Ucraina anunța un schimb de prizonieri…

- Uniunea Europeana trebuie sa respinga in continuare "propaganda rusa" legata de exporturile de grau din Ucraina si de sanctiunile UE, a declarat luni seara la New York seful diplomatiei europene, Josep Borrell, citat de dpa.

- Razboi in Ucraina, ziua 206. Președintele Volodimir Zelenski a acuzat vineri Rusia ca a comis crime de razboi in nord-estul Ucrainei. Seful politicii externe a UE, Josep Borrell, s-a aratat socat de cele gropile comune descoperite in orasul recucerit Iziu

- Seful diplomatiei ucrainene, Dmitro Kuleba, a criticat sambata neutralitatea Indiei in fata invaziei ruse a Ucrainei, acuzand tara ca „beneficiaza” de „sacrificiile” ucrainene si occidentale, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. „Nu poti fi neutru si sa te prefaci ca nu s-a intamplat nimic atunci…