- Razboi in Ucraina, ziua 237. Bombardamentele rusesti au continuat, noaptea trecuta, in orase din centrul si sudul Ucrainei. Intre timp, Rusia mobilizeaza 10.000 de soldati, tancuri si echipamente militare grele in Belarus, la granita cu Ucraina.

- Podul Crimeii a fost distrus printr-un sabotaj de tip"steag fals" ca Putin sa atace Ucraina cu rachete, dar si un asasinat ce a vizat un judecator din Moscova care s-a pus rau cu Ramzan Kadirov. Liderul cecen ii ceruse lui Putin sa bombardeze nuclear Ucraina dupa ce ucrainenii si-au recuperat teritoriile…

- Razboi in Ucraina, ziua 232. Kremlinul se asteapta ca Erdogan sa-i faca joi lui Putin o propunere concreta de mediere cu privire la Ucraina. Liderii G7 au promis, marti, "sa-i ceara socoteala presedintelui rus" dupa intensificarea atacurilor cu rachete in

- Ministrul ucrainean de finanțe a menționat care este valoarea asistenței internaționale acordate Ucrainei pana la sfarșitul anului 2022. Ministrul finanțelor Serhi Marcenko, potrivit Agentiei de presa RBC-Ucraina, a adaugat ca Ucraina a primit deja aproximativ 19,4 miliarde de dolari drept sprijin…

- China si-a exprimat marti ingrijorarea cu privire la ”evolutia situatiei actuale in Ucraina” dupa ce 19 persoane au murit si 105 au fost ranite in bombardamentele ruse de luni impotriva mai multor orase ucrainene, transmite EFE. ”China cere ca partile implicate sa-si solutioneze diferendele prin intermediul…

- Forțele rusești au reluat bmbardamentele asupra Ucrainei, țintind mai multe obiective de infrastructura in orașul Zaporojia. Potrivit unui mesaj postat pe Telegram de catre șeful administrației militare din regiunea Zaporojia, Oleksandr Starukh, forțele ruse au vizat un sit de infrastructura in noaptea…

- Explozia care a distrus podul Kerci și mandria lui Putin, sambata, a dus la apariția un nou cor sinistru de voci, la Kremlin, care cer represalii brutale impotriva Ucrainei, scrie Politico. Personajele publice din Rusia care il susțin pe dictatorul de la Moscova și invazia lui bolnava vor un „raspuns…