- Razboi in Ucraina, ziua 287. Statele Unite a avertizat marți ca "nu incurajeaza" Ucraina sa efectueze atacuri in Rusia, in urma unor atacuri cu drona in doua baze aeriene rusesti, atribuite Kievului.

- Razboi in Ucraina, ziua 264. Statele Unite ale Americii urmeaza sa anunte un nou pachet de sprijin militar pentru Ucraina, pachet de care militarii Kievului au mare nevoie, mai ales in contextul luptelor aprige din estul tarii.

- In cadrul unei discuții cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, președintele SUA, Joe Biden, a promis ca va furniza Ucrainei sisteme avansate de aparare aeriana. De notat ca, in timpul conversației, Biden și-a exprimat condamnarea atacurilor cu rachete lansate de Rusia impotriva Ucrainei, inclusiv…