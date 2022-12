Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 287. Statele Unite a avertizat marți ca "nu incurajeaza" Ucraina sa efectueze atacuri in Rusia, in urma unor atacuri cu drona in doua baze aeriene rusesti, atribuite Kievului.

- Statele Unite "nu incurajeaza" Ucraina sa lanseze lovituri in Rusia, a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat american, dupa o serie de atacuri cu drone asupra mai multor baze aeriene rusesti, pe care Ministerul Apararii rus le-a pus pe seama Kievului, informeaza Agerpres.

- Razboi in Ucraina, ziua 280. Rusia lanseaza asupra unor ținte din Ucraina rachete de croaziera neinarmate pentru a incerca sa epuizeze stocurile de aparare antiaeriana ale Kievului, a declarat marți un inalt oficial militar american.

- Razboi in Ucraina, ziua 264. Statele Unite ale Americii urmeaza sa anunte un nou pachet de sprijin militar pentru Ucraina, pachet de care militarii Kievului au mare nevoie, mai ales in contextul luptelor aprige din estul tarii.

- Razboi in Ucraina, ziua 245. Administratia de la Moscova a informat Washingtonul in legatura cu planul de organizare a unor exercitii ale fortelor nucleare strategice, anunta Departamentul american al Apararii, conform agentiei Reuters.

- Statele Unite ”iau in serios” amenintarea lansata de presedintele rus Vladimir Putin ca ar putea recurge la arma nucleara in razboiul din Ucraina, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Casei Albe, care a vorbit despre „consecinte severe“ daca liderul de la Kremlin si-ar pune in practica o asemenea…

- Presedintele Belarusului Alexander Lukasenko acuza Statele Unite ca imping Europa la o confruntare militara cu Rusia pentru a distruge Ucraina si Belarusul, pentru ca apoi sa distruga Moldova și Romania. „Statele Unite imping Europa intr-o confruntare militara cu Rusia pe teritoriul Ucrainei. Ei nu…