Stiri pe aceeasi tema

- Intensificarea atacurilor cu rachete ale Rusiei in Ucraina are rolul, partial, sa epuizeze capacitatea de aparare antiaeriana a Kievului si sa obtina in sfarsit dominatia cerului deasupra acestei tarii, a declarat sambata un inalt oficial al Pentagonului, transmite Reuters. In ultima saptamana, Rusia…

- Burns, a declarat oficialul, s-a aflat in siguranta in ambasada SUA in timpul atacurilor cu rachete rusesti in intreaga tara, inclusiv a exploziilor care au zguduit capitala. Calatoria lui Burns la Kiev a avut loc dupa o intalnire de luni, la Ankara, in Turcia, cu omologul sau din serviciile de informatii…

- Razboi in Ucraina, ziua 257.Președintele Ucrainei a avertizat cu privire la noi atacuri potențiale ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, in timp ce primarul Kievului i-a indemnat pe localnici sa se pregateasca sa plece temporar in cazul in care Ca

- Uniunea Europeana promite sa ajute Ucraina pentru reconstructia tarii, chiar daca bombardamentele Rusiei nu au incetat. Liderii europeni au promis Kievului 18 miliarde de euro, bani care vor fi folositi si pentru refacerea infrastructurii energetice.

- Razboi in Ucraina, ziua 244. Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a discutat cu secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, si cu Ben Wallace, ministrul Apararii in exercitiu din Marea Britanie, si cere Rusiei sa evite actiu

- Israelul exclude in continuare orice livrari de arme catre Ucraina, in ciuda atacurilor rusesti cu drone de lupta presupuse a fi de conceptie iraniana, relateaza DPA. "Vreau sa spun clar ca nu vindem arme Ucrainei", a declarat marti seara ministrul israelian al apararii, Benny Gantz, pentru postul de…

- „Aderarea Ucrainei la NATO poate duce la al treilea razboi mondial, iar NATO ințelege acest lucru”, a declarat secretarul adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, Alexander Venediktov, intr-un interviu acordat agenției ruse TASS . Potrivit acestuia, cererea Ucrainei de aderare rapida la NATO…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a declarat sambata, la New York, ca regiunile din Ucraina in care au loc referendumuri vor fi sub protectia deplina a Rusiei daca vor fi anexate de Moscova, informeaza duminica Reuters preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…