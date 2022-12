Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 287. Statele Unite a avertizat marți ca "nu incurajeaza" Ucraina sa efectueze atacuri in Rusia, in urma unor atacuri cu drona in doua baze aeriene rusesti, atribuite Kievului.

- Rusia incearca sa inghete luptele din Ucraina pe timpul iernii pentru a-si intari fortele in vederea unui nou asalt in primavara, a declarat miercuri, 7 decembrie, seful NATO, Jens Stoltenberg, potrivit AFP și Agerpres . „Ce vedem acum este ca Rusia incearca sa impuna un fel de inghetare a acestui razboi,…

