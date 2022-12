Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 287. Statele Unite a avertizat marți ca "nu incurajeaza" Ucraina sa efectueze atacuri in Rusia, in urma unor atacuri cu drona in doua baze aeriene rusesti, atribuite Kievului.

- Razboi in Ucraina, ziua 261. Rusia a testat o noua arma hipersonica Satan 2, in timp ce presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca fortele armate au recuperat controlul asupra a zeci de localitati.

- Razboi in Ucraina. Rusia concentreaza trupe militare și echipamente in apropierea graniței cu Harkov, in vederea unei posibile ofensive. Serghei Melnik, comandantul garnizoanei militare din Harkov, a declarat pentru Telegraph ca Rusia ataca regulat cu obuze și trimitea drone kamikaze peste granița,…