- Vineri, 30 septembrie, Kremlinul a anuntat din nou , ca va considera atacurile asupra oricaror parti din regiunile Ucrainei pe care urmeaza sa le anexeze in cursul zilei drept acte de agresiune impotriva Rusiei insesi, transmite Agerpres . Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, le-a transmis…

- Razboi in Ucraina, ziua 215. Referendumurile din autoproclamatele republici Donetk si Lugansk au fost recunoscute ca fiind valide, a anuntat presa rusa de stat. State precum Serbia si Turcia, apropiate Kremlinului, au anuntat deja ca nu vor recunoaște rez

- Razboi in Ucraina, ziua 212. Presedintele Volodimir Zelenski s-a adresat cu un mesaj direct rusilor indemnandu-i sa se revolte impotriva regimului Putin. "Ripostați. Fugiți sau predați-va in captivitate ucraineana. Acestea sunt opțiuni pentru ca voi sa su

- Razboi in Ucraina, ziua 203. Armata rusa a anunțat marți "lovituri masive" pe toate fronturile, ca reacție la contraofensiva fulgeratoare a trupelor ucrainene pe care Kremlinul le acuza de abuzuri in zonele recucerite, in timp ce Kievul le reproșeaza sold

- Razboi in Ucraina, ziua 196. Ucrainenii au respins mai multe atacuri ale rușilor in regiunea Donețk și au reușit sa recucereasca mai multe sate din sudul țarii, anunța surse din Ucraina și din SUA. Volodimir Zelenski, a salutat apelul agenției nucleare a