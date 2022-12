Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova se confrunta cu provocari majore, manifestate prin intermediul razboiului hibrid. Astazi a ajuns o normalitate sa ramanem in bezna, din cauza atacurilor furibunde ale Rusiei asupra infrastructurilor civile și oamenilor de rand din Ucraina. In aceasta situație, trebuie sa fim pregatiți…

- Seful Serviciului de Stat pentru Situații de Urgența din Ucraina, Serhi Kruk, a declarat, vineri, ca 30% din teritoriul tarii este minat. Potrivit lui Kruk, este vorba despre un teritoriu de doua ori mai mare decat al Austriei. Intre timp, in parțile eliberate ale regiunilor Mikolaiv și Herson, au…

- Președintele rus Vladimir Putin a aprobat evacuarea civililor din anumite parți ale regiunii Herson, din sudul Ucrainei, cel mai recent semn al retragerii Rusiei intr-una dintre cele mai aprig disputate zone din Ucraina, relateaza Reuters.

- Peste 750 de obiecte explozive au fost „indepartate și neutralizate” in Harkov intr-o singura zi. 754 de obiecte explozive au fost „indepartate și neutralizate” in Harkov in ultimele 24 de ore, a anunțat Ministerul ucrainean de Interne, potrivit Sky News. Ministerul a mai anunțat pe Telegram ca…

- Forțele ruse se pregatesc pentru „cele mai grele batalii” in regiunea strategica sudica Herson, a declarat un oficial ucrainean de rang inalt, in timp ce Kremlinul se pregatește sa apere cel mai mare oraș aflat sub controlul sau de contraofensiva Ucrainei, scrie Reuters. Forțele rusești din regiune…

- O racheta lansata de pe teritoriul Ucrainei a lovit sambata dupa-amiaza un depozit de petrol din regiunea rusa Belgorod, provocand un incendiu la aceasta instalație, a anunțat un oficial local, potrivit CNN și Ukrainska Pravda . Closer look at fire at on oil depot area in Belgorod pic.twitter.com/0pC1fopTRs…

- Președintele Ucrainei afirma ca forțele țarii au eliberat micile așezari Arkhanhelske și Myrolyubivka din regiunea Herson, in sudul țarii. Volodimir Zelenski a menționat cele doua așezari in discursul sau nocturn, atunci cand a mulțumit unor unitați specifice ale forțelor ucrainene pentru ca s-au distins…