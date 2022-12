Stiri pe aceeasi tema

- Trupele rusești de ocupație au atacat orașul Zaporojie cu rachete in aceasta seara, 2 decembrie. Acest lucru a fost raportat de autoritațile locale. Potrivit lui Oleksandr Starukh, șeful administrației militare regionale Zaporojie, obiectivul inamicului a fost de a distruge infrastructura industriala…

- Comandanții ruși vor incerca cu siguranța sa incetineasca avansurile ucrainene pentru a menține o retragere ordonata, iar unele forțe ar putea ramane pentru a intarzia trupele ucrainene in orașul Herson – dar aceasta lupta va fi un mijloc de a retrage cat mai multe unitați rusești in buna ordine.

- Razboi in Ucraina, ziua 237. Bombardamentele rusesti au continuat, noaptea trecuta, in orase din centrul si sudul Ucrainei. Intre timp, Rusia mobilizeaza 10.000 de soldati, tancuri si echipamente militare grele in Belarus, la granita cu Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 233. Liderii armatei ruse ar fi dispus recent forțelor sale din regiunea Donețk incetarea temporara a luptelor pe fondul moralului scazut și al dezertarilor. Si in Herson sunt mari probleme, noul guvernator numit de Moscova indemna

- Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala (USAID) a anuntat un ajutor financiar in valoare de 55 de milioane de dolari pentru a repara conductele si infrastructura distruse de trupele ruse, in vederea incalzirii a pana la 7 milioane de ucraineni in aceasta iarna, a declarat directoarea…

- Pentagonul a remarcat importanța eliberarii Lymanului. Potrivit secretarului american al apararii, Lloyd Austin, orașul era situat peste liniile de aprovizionare pe care rușii le foloseau pentru a transfera trupe și echipamente spre sud și vest. Absența acestor rute va crea dificultați Rusiei.

- Razboi in Ucraina, ziua 208. Rusia si-a intensificat atacurile in estul si sud-estul Ucrainei si au lovit tinte din 24 de localitati. In acelasi timp, trupele ucrainene au respins opt ofensive si au ucis sute de militari rusi.