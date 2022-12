Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina continua cu bombardamentele rușilor asupra infrastructurii industriale și energetice. Bombardamente repetate au avut loc in cursul nopții asupra orașului ucrainean Zaporojie din sudul țarii, unde a izbucnit un incendiu. Mihailo Podoliak, consilier al președintelui Volodimir Zelenski,…

- Cel mai probabil ucrainenii vor trai cu pene de curent cel puțin pana la sfarșitul lunii martie, a avertizat șeful unui important furnizor de energie, informeaza The Guardian. Jumatate din infrastructura energetica a Ucrainei a fost avariata de atacurile rusești, a declarat președintele Volodimir Zelenski,…

- Forțele ruse au distrus infrastructura orașului Herson, din sudul Ucrainei, inainte de a se retrage. Autoritațile lucreaza pentru a restabili viața normala in oraș. Volodimir Zelenski i-a acuzat pe soldații ruși de crime de razboi și de uciderea civililor in Herson.

- Ambasadorii celor 27 de tari membre ale UE au aprobat in unanimitate o misiune de instruire militara pentru circa 15.000 de militari ucraineni, informeaza dpa și Agerpres din mai multe surse diplomatice In contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina, reprezentantul Uniunii Europene pentru politica…

- Canada a anuntat marti ca va trimite inca 40 de ingineri militari pentru a sprijini eforturile poloneze de a antrena fortele ucrainene, ca parte a angajamentului sau de a spori ajutorul militar pentru Ucraina.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski estimeaza, intr-un interviu acordat unor publicatii franceze - Ouest France, 20 Minutes, TV5 Monde si Nice-Matin -, dupa ce a incercat sa se eschiveze sa prezinte in cifre pierderile militare ucrainene, ca ”aproximativ 50 de militari ucraineni mor zilnic”,…

- Razboi in Ucraina, ziua 196. Ucrainenii au respins mai multe atacuri ale rușilor in regiunea Donețk și au reușit sa recucereasca mai multe sate din sudul țarii, anunța surse din Ucraina și din SUA. Volodimir Zelenski, a salutat apelul agenției nucleare a

- Razboi in Ucraina, ziua 195. Consilierul președintelui Volodimir Zelenski i-a sfatuit pe locuitorii din Crimeea sa pregateasca provizii și adaposturile aeriene deoarece armata ucraineana face planuri pentru o contraofensiva in teritoriul ocupat de ruși.