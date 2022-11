Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 280. Zeci de generatoare de mare capacitate din stocul Uniunii Europene din Romania au fost transportate in Ucraina, cu ajutorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, pentru a alimenta spitalele ucrainene.

- Raed Arafat respinge scenariul unui blackout in toata Romania„Sa intre o tara intreaga cum e Romania intr-un black-out deodata este ceva foarte putin probabil. Mai degraba, daca o sa avem probleme, o sa fie din cauza furtunilor de zapada si viscolului si astfel de probleme decat din cauza situatiilor…

- Salariatii din serviciile de Ambulanta demareaza, incepand de marti, un protest pe termen nelimitat, iar masinile operative vor purta mesajil "Protest national". Tot marti, sindicalistii organizeaza o actiune de protest in Capitala, fiind asteptati peste o mie de sindicalisti. BNS anunta, incepand de…

- Proteste in serviciile de ambulanța din țara, anunțate de sindicate. Ce solicita reprezentanții angajaților Sunt anunțate acțiuni de protest in toate Serviciile Publice de Ambulanța, in perioada urmatoare. Anunțul a fost facut de Federația Naționala Sindicala ”Ambulanța” din Romania (FNSAR), afiliata…

- Echipa salvatorilor și pompierilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI a revenit in țara, dupa finalizarea exercițiului internațional ,,EU MODEX 2022”. Exercițiul s-a desfașurat in orașul Sibiu din Romania, in perioada 12-16 octombrie, in conformitate cu procedurile Mecanismului…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat joi o Hotarare privind transmiterea solicitarii de asistența internaționala, prin Mecanismul de Protecție Civila al Uniunii Europene, pentru accesarea dozelor de medicamente necesare tratarii unui numar de aproximativ 150 pacienți infectați cu…