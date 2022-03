Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 5 Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut miercuri, in discursul rostit prin videoconferinta in fata membrilor Parlamentului Frantei, intensificarea eforturilor tarilor europene pentru „apararea libertatii comune” si pentru a forta Rusia sa accepte pacea. „Sunt recunoscator pentru…

- Rusia nu va mai accepta plati in euro sau dolari pentru gazele exportate in tarile Uniunii Europene, a anuntat miercuri presedintele Vladimir Putin, in contextul sanctiunilor masive care vizeaza sistemul financiar rus din cauza invaziei militare in Ucraina. „Am luat decizia de a implementa o serie de…

- Atacurile asupra orașului de coasta Mariupol provin de la navele ruse din Marea Azov, potrivit unui inalt oficial american din domeniul apararii. Orașul a fost deja supus unui bombardament continuu al Rusiei, cu lansari de rachete cu raza lunga de acțiune și artilerie in afara orașului. Separat, rușii…

- UPDATE 3 Separatistii prorusi din Donetk au afirmat luni ca un atac ucrainean a cauzat moartea a cel putin 16 persoane si ranirea altor circa 20, in centrul acestui mare oras industrial din estul Ucrainei. Pe contul sau de Telegram, apararea teritoriala din Donetk a publicat fotografii cu mai multe…

- Conflictul din Ucraina a intrat in ziua a noua, iar noaptea trecuta s-au dat lupte grele in zona centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, situata in sud-estul țarii. O cladire a complexului nuclear a fost cuprinsa de flacari. UPDATE 3 Oleksandr Tkachenko, ministrul ucrainean al Culturii,…

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele și bombardamentele continua in mai multe zone ale țarii vecine. UPDATE 7 O echipa a Curții Penale Internaționale (CPI) de la Haga a plecat in „regiunea Ucrainei” pentru a incepe investigarea unor posibile crime de razboi, a declarat procurorul…

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele și bombardamentele continua in mai multe zone ale țarii vecine. UPDATE 4 Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat joi ca, in opinia sa, unii lideri straini se pregatesc de razboi impotriva Rusiei si ca Moscova va continua operatiunea…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 17 NATO desfasoara elemente ale fortei sale de reactie rapida si va continua sa trimita arme Ucrainei, inclusiv aparare aeriana, a anuntat vineri…