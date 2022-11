Stiri pe aceeasi tema

- Bombardamente rusești au lovit regiunea centrala ucraineana Dnipropetrovsk in cursul nopții, a declarat luni un oficial local, citat de CNN. Valentyn Reznichenko, șeful administrației militare regionale din Dnipropetrovsk, a anunțat intr-o postare pe Telegram ca nu s-au inregistrat victime, dar trei…

- Guvernul de la Varsovia a confirmat, in cursul noptii de marti spre miercuri, caderea unei rachete rusesti pe teritoriul Poloniei, in apropierea frontierei cu Ucraina, precizand ca a fost convocat pentru explicatii ambasadorul Rusiei. „A cazut o racheta de fabricatie rusa in localitatea Przewodow, omorand…

- Armata rusa si-a continuat atacurile in noaptea de miercuri spre joi asupra infrastructurii-cheie in diferite zone din Ucraina, inclusiv in regiunea Dnipropetrovsk, unde bombardamentele au distrus o benzinarie, o uzina si alte instalatii, relateaza EFE. "Fortele ruse au atacat regiunea Dnipropetrovsk…

- Rachetele rusești au bombardat peste 40 de orașe și localitați ucrainene, au anunțat joi oficiali, dupa ce o rezoluție a Adunarii Generale a ONU a calificat drept „ilegala” anexarea de catre Moscova a teritoriului ucrainean, iar aliații Ucrainei s-au angajat sa acorde mai mult ajutor militar. In ultimele…

- Alarmele aeriene au sunat in noaptea de marți spre miercuri in mai multe orașe din Ucraina, vizate de noi atacuri cu rachete. Intr-unul din cazuri s-a folosit chiar muniție incendiara. Pentru a treia zi consecutiv, rușii au lansat rachete spre Zaporijjea, regiune in care se afla cea mai mare centrala…

- Orașul ucrainean Nikopol „a tremurat toata noaptea" sub bombardamentele forțelor rusești, a anunțat vineri guvernatorul regional, Valentyn Reznichenko, intr-un mesaj publicat pe Telegram, potrivit CNN, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Rușii au terorizat populatia din orașul Nikopol cu rachete ​​Grad și artilerie grea pe intreg parcursul nopții trecute. Orașul a fost atacat de cel putin trei ori, anunta RBC-Ucraina cu referire la o postare a șefului Administratiei de stat militare din regiunea Dnipropetrovsk, Valentina Reznicenko,…

- Guvernatorul regiunii ucrainene Dnipropetrovsk, Valentin Reznicenko, a raportat ca rușii au bombardat, din nou, raionul Nikopol, scrie Rador. In noaptea de sambata spre duminica, trupele ruse au tras 170 de obuze, vizand trei comunitați teritoriale: Cervonohrihorivka, Nikopol și Marhanet. Potrivit…