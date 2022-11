Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina traieste cele mai grele si intunecate momente de la inceputul invaziei ruse. Bombe cad zilnic, aducand bezna si lacrimi. E iarna, iar pentru ucraineni asta inseamna in acest moment frig si disperare. Jurnalistul Alexandru Costache transmite din orașul Nikolaev.

- Armata rusa si-a continuat atacurile in noaptea de sambata spre duminica asupra infrastructurii-cheie in diferite zone din Ucraina, inclusiv in regiunea Nikolev, unde bombardamentele au distrus un obiectiv din infrastructura energetica, potrivit Ukrinform, scrie Rador. Fii la curent cu cele…

- Razboi in Ucraina, ziua 241. Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, a anuntat vineri dupa-amiaza ca va organiza saptamana viitoare, impreuna cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, o conferinta pe tema planului de reconstructie post-conflict

- Ziua 231 a razboiului din Ucraina. Rusia continua sa atace cu rachete orașele din Ucraina. In noaptea de marți spre miercuri s-au inregistrat noi explozii in Zaporojie, potrivit autoritaților locale. De la inceputul atacurilor nediscriminatorii asupra țintelor civile din Ucraina, pe 10 octombrie, Rusia…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma, in ultimul mesaj video pstat pe retelele de socializare, ca armata sa ”desfasoara o inaintare destul de rapida si puternica in sudul tarii”. ”Armata ucraineana desfasoara o inaintare destul de rapida si puternica in sudul tarii noastre, ca parte a operatiunii…

- Razboi in Ucraina, ziua 202. In timp ce Rusia se confrunta cu noi pierderi din cauza contraofensivei ucrainene, peste 80 de deputați municipali ruși au semnat o petiție prin care cer demisia președintelui rus Vladimir Putin. Un consilier al presedintelui

- Razboi in Ucraina, ziua 200. Cel mai inalt oficial susținut de Rusia in regiunea Harkov, Vitaly Ganchev, a oferit o evaluare sumbra a situației dupa un avans rapid al Ucrainei in mare parte din regiune. El le recomanda civililor sa paraseasca regiunea Har

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat vineri ca fortele Kievului au recucerit 30 de localitati de la trupele ruse in nord-estul tarii, unde Moscova a trimis intariri pentru a face fata acestei ofensive, noteaza AFP.