- Cel putin patru persoane au fost ucise si 10 au fost ranite, joi, intr-un bombardament rusesc asupra orasului Herson, in sudul Ucrainei, de unde forțele Moscovei s-au retras in urma cu doua saptamani, relateaza AFP.

- Cel putin patru persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite, joi, in urma bombardamentelor efectuate de armata rusa asupra orasului Herson, situat in sud-estul Ucrainei, anunta autoritatile ucrainene, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cel puțin trei persoane au murit in urma unor atacuri aeriene ce au cazut din nou asupra infrastructurii capitalei ucrainene Kiev. Rusia a trimis o ploaie de rachete in toata Ucraina miercuri (23 noiembrie), ucigand civili și distrugand infrastructura critica, in timp ce Moscova iși continua campania…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat luni ca puterea Moscovei nu trebuie subestimata, in ciuda succeselor recente pe campul de lupta ale ucrainenilor, relateaza Reuters. „Nu trebuie sa facem greseala de a subestima Rusia. Fortele armate ruse pastreaza capacitati importante precum…

- Ordinul, potrivit caruia trupele rusești trebuie sa se retraga din Herson, un oraș important al Ucrainei – singurul centru regional pe care au reușit sa-l cucereasca incepand din luna februarie - reprezinta una dintre recentele infrangeri importante ale Moscovei din Ucraina. Cu numai doua luni in…

- Cel puțin 11 persoane au fost ucise și alte 15 au fost ranite, sambata, la un poligon rusesc din regiunea Belgorod, cand doi soldați au deschis focul asupra unui grup de mobilizați care se pregateau sa lupte in Ucraina, a anunțat agenția de presa pro-Kremlin RIA. Incidentul mortal este doar cel mai…

- Președintele rus a respins apelurile comandanților de pe front prin care cereau sa li se permita retragerea din Herson, un oraș de importanța vitala din sudul Ucrainei. Oficialii americani afirma ca, in ultimele saptamani, președintele Rusiei, Vladimir V. Putin, s-a implicat tot mai direct in planurile…

- Cel puțin doua persoane au murit și șase au fost ranite miercuri in timpul bombardamentele asupra orașului Nikolaiev, anunța un oficial ucrainean, potrivit CNN. Bombardamentele rusești au ucis miercuri cel puțin doua persoane și au ranit șase in orașul port Nikolaiev din sudul Ucrainei, potrivit…