Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a ONU a adoptat, luni, o rezolutie neobligatorie in favoarea crearii unui mecanism de despagubire pentru distrugerile, de natura umana si materiala, cauzate de invazia Rusiei in Ucraina, informeaza agenția France-Presse, preluata de Agerpres. Spre deosebire de Consiliul de Securitate,…

- Razboi in Ucraina, ziua 264. Presedintele rus Vladimir Putin va avea in aceasta saptamana o intalnire cu membrii Consiliului de Securitate al Rusiei, prima dupa retragerea trupelor din Herson.

- Uniunea Europeana promite sa ajute Ucraina pentru reconstructia tarii, chiar daca bombardamentele Rusiei nu au incetat. Liderii europeni au promis Kievului 18 miliarde de euro, bani care vor fi folositi si pentru refacerea infrastructurii energetice.

- Razboi in Ucraina, ziua 229. Intr-o prima reacție dupa atacul din Kerci, Vladimir Putin a spus ca aruncarea in aer a podului din Crimeea reprezinta "un act terorist care vizeaza distrugerea infrastructurii critice a Federației Ruse".

- Razboi in Ucraina, ziua 229. Intr-o prima reacție dupa atacul din Kerci, Vladimir Putin a spus ca aruncarea in aer a podului din Crimeea reprezinta "un act terorist care vizeaza distrugerea infrastructurii critice a Federației Ruse".

- Razboi in Ucraina, ziua 211. Miercuri, 21 septembrie, in fața ONU, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski a cerut o „pedeapsa justa” impotriva Rusiei, denuntand invadarea tarii sale de catre ruși si lansand un apel la infiintarea unui tribunal special. Totodata, Ucraina anunța un schimb de prizonieri…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut in fata ONU o „pedeapsa justa” impotriva Rusiei, denuntand cu fermitate invadarea tarii sale de catre trupele ruse si lansand un apel la infiintarea unui tribunal special, noteaza AFP. „A fost comisa o crima impotriva Ucrainei si cerem o pedeapsa justa”…

- Razboi in Ucraina, ziua 184. Administratia Joseph Biden a cerut Rusiei sa accepte crearea unui perimetru demilitarizat in jurul centralei nucleare ucrainene Zaporojie, aflata sub controlul trupelor ruse.