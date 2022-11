Stiri pe aceeasi tema

- ''Echipa noastra la Zaporojie confirma ca ZNPP este reconectata la reteaua electrica - o alinare temporara intr-o situatie imposibil de sustinut'', a scris Grossi pe Twitter, relateaza Agerpres, care citeaza media internaționale.El a lansat un nou apel la crearea unei zone de securitate in jurul centralei…

- Centrala nucleara din Zaporojie (sudul Ucrainei) a fost reconectata la reteaua electrica a tarii, a indicat sambata Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), dupa ce uzina fusese privata de sursa de electricitate, ceea ce crestea riscul unui accident, potrivit AFP. ‘Linia de 750 de kilovolti…

- Razboi in Ucraina, ziua 204. ​​​​​​​Rusia a lansat miercuri opt rachete asupra orașului Krivoi Rog, din sudul-estul țarii, vizand structurile hidraulice. Dincolo de motivatiile strategice si militare, bombardamentul pare a fi si o razbunare asupra lui Zel

- Cea mai mare din Europa, centrala nucleara Zaporojie a pierdut din nou conexiunea la reteaua electrica, a anuntat, sambata, Agentia Internationala de Energie Atomica (AIEA). Potrivit autoritaților ucrainene, incidentul s-a produs „dupa noi bombardamente in zona”. Un episod similar a avut loc și pe 25…

- Razboi in Ucraina, ziua 191. Directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica, a confirmat, joi seara, incheierea "primei vizite" la Centrala nucleara Zaporojie, insistand ca agentia va mentine o prezenta permanenta la complexul nuclear din sud-e

- Razboi in Ucraina, ziua 187. Inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomica vor vizita centrala nucleara de la Zaporojie "in urmatoarele zile", in contextul in care ucrainenii ii acuza pe rusi ca au transformat centrala in unitate militara.

- Razboi in Ucraina, ziua 186. Fortele armate ale Rusiei continua sa cucereasca noi teritorii in estul Ucrainei, in special in zona Donetk in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie ramane "risca

- Razboi in Ucraina, ziua 184. Administratia Joseph Biden a cerut Rusiei sa accepte crearea unui perimetru demilitarizat in jurul centralei nucleare ucrainene Zaporojie, aflata sub controlul trupelor ruse.