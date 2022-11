Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 273. Cetațenii din orașul Herson, recent eliberat, situat in sudul țarii, unde Kievul spune ca trupele rusești au distrus infrastructura critica, sunt in prezent mutați in zone unde problemele de securitate și de incalzire sunt mai

- Forțele ucrainene se apropie de periferia orașului Herson, dupa ce Rusia a anunțat ca forțele sale au inceput sa se retraga. Ucraina a afirmat ca a eliberat orașul-cheie Snihurivka, situat la aproximativ 32 km nord de Herson.

- Razboi in Ucraina, ziua 242. Un milion de gospodarii ucrainene au ramas fara curent dupa atacurile rusești. Ucraina lupta insa si pe intuneric si pe lumina, iar rusii s-az vazut obligati sa se retraga din Herson, ba chiar si dintr-un prim oras rusesc de g

- Razboi in Ucraina, ziua 203. Armata rusa a anunțat marți "lovituri masive" pe toate fronturile, ca reacție la contraofensiva fulgeratoare a trupelor ucrainene pe care Kremlinul le acuza de abuzuri in zonele recucerite, in timp ce Kievul le reproșeaza sold

