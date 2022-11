Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 273. Cetațenii din orașul Herson, recent eliberat, situat in sudul țarii, unde Kievul spune ca trupele rusești au distrus infrastructura critica, sunt in prezent mutați in zone unde problemele de securitate și de incalzire sunt mai

- Razboi in Ucraina, ziua 260. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca țara sa se va mișca ”foarte atent, fara emoții, fara riscuri inutile”, in urma anunțului Rusiei ca iși retrage trupele dintr-o parte a regiunii Herson.

- Vladimir Putin descrie urmatorul deceniu drept „cel mai periculos” de la al doilea razboi mondial. Kievul transmite ca terenul dur și vremea rea impiedica avansul armatei ucrainene spre Herson.

- Razboi in Ucraina, ziua 242. Rachete rusești au lovit sambata instalații energetice și de alta natura din Ucraina, provocand pene de curent in diferite regiuni, a anunțat Kievul, in timp ce autoritațile ruse de ocupație din orașul Herson au cerut civililor sa se evacueze. Forțele aeriene ucrainene au…

- Un consilier al presedintelui Volodimir Zelenski a postat duminica pe Facebook o poza cu soldati ucraineni care ridica steagul intr-o localitate despre care mentioneaza ca se afla intr-o regiune din sudul tarii, pe care Kievul o vizeaza intr-o noua contraofensiva. Ucraina anunta ca a recucerit mai multe…