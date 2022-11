De la inceputul razboiului impotriva Ucrainei, Rusia a tras pana in prezent aproximativ 4.700 de rachete asupra unor tinte din tara vecina, potrivit presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, citat de agenția dpa. „Sute de orase ale noastre au fost practic arse, mii de oameni au fost ucisi, sute de mii au fost deportati in Rusia”, a […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 271. Zelenski: Rusia a tras mii de rachete asupra Ucrainei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .