Stiri pe aceeasi tema

- Din cei peste 6.000 de cetateni ucraineni care lucreaza in Romania, 4.850 s-au angajat dupa invazia ruseasca in Ucraina, fiind deci vorba de refugiati, a anuntat ministrul Muncii, Marius Budai, informeaza Agerpres.

- Mentinerea ordinii si linistii publice, cresterea gradului de siguranta rutiera, supravegherea si controlul frontierei de stat, precum si acordarea asistentei medicale de urgenta reprezinta principalele misiuni desfasurate de angajatii Ministerului Afacerilor Interne, in ultimele 24 de ore. Astfel,…

- Principalele misiuni ale efectivelor Ministerului Afacerilor Interne, in ultimele 24 de ore, au fost prevenirea si combaterea faptelor ilegale, cresterea gradului de siguranta rutiera, supravegherea si controlul frontierei de stat si asigurarea interventiei eficiente in situatii de urgenta. Potrivit…

- Ieri, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitațile de control (atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire) aproximativ 137.600 de persoane, cetațeni romani și straini, cu peste 40.000 de mijloace de transport. Pe sensul de intrare in Romania, au fost 64.738…

- In ultimele 24 de ore, principalele misiuni ale efectivelor Ministerului Afacerilor Interne au fost mentinerea ordinii si linistii publice, prevenirea si combaterea faptelor ilegale, cresterea gradului de siguranta rutiera, supravegherea si controlul frontierei de stat si asigurarea interventiei eficiente…

- In data de 11 septembrie 2022, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.153 persoane, cu 117 autoturisme. Din cele 1.153 persoane, 807 sunt cetațeni ucraineni. In data de 11 septembrie 2022, in același interval orar, in Punctul de…

- Mentinerea ordinii si linistii publice, cresterea gradului de siguranta rutiera, supravegherea si controlul frontierei de stat, acordarea asistentei medicale de urgenta au ramas principalele obiective ale Ministerului Afacerilor Interne. In ultimele 24 de ore, efectivele MAI au intervenit la 4.457 de…

- In ultimele 24 de ore, principalele misiuni ale efectivelor Ministerului Afacerilor Interne au fost mentinerea ordinii si linistii publice, prevenirea si combaterea faptelor ilegale, cresterea gradului de siguranta rutiera, supravegherea si controlul frontierei de stat si asigurarea interventiei eficiente…