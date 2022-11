Stiri pe aceeasi tema

- Alimentarea cu energie electrica a Ucrainei este sub control, in pofida unei serii de atacuri rusești asupra infrastructurii de generare a energiei și nu sunt motive de panica, a declarat sambata Ministerul Energiei, conform Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 269. Premierul Denis Smihal a declarat vineri ca, de la inceputul invaziei ruse si pana in prezent, Ucraina a primit 23 de miliarde de dolari (22,24 miliarde de euro) sub forma de ajutor international.

- Primii soldați ucraineni au ajuns in mijlocul orașului Herson, unde au fost intampinați de mulțimi de civili. Un consilier din ministerul ucrainean al apararii a anunțat ca trupele ucrainene dețin „aproape controlul total”. Ministerul rus al Apararii a anunțat vineri ca trupele ruse s-au retras de pe…

- Razboi in Ucraina, ziua 261. Herson, oras important din sudul Ucrainei, recucerit vineri de trupele Kievului dupa retragerea trupelor ruse, este "al nostru", a afirmat vineri presedintele ucrainean.

- Trupele ruse au jefuit Herson inainte de o probabila retragere din orașul din sud-estul Ucrainei. Obiectele furate variaza de la expoziții de arta și culturale pana la ambulanțe și tractoare. Rușii cauta rezidenți din regiunea Herson care refuza sa fie evacuați.

- UPDATE 10:52 - Copilotul unui zbor Rusia-Turcia a fost dus la biroul de inrolare militara, direct de la bordul avionului. Oamenii care se aflau deja la bord au fost anunțați ca decolarea este anulata. Pentru ca aeronava a ramas fara copilot, pasagerii au fost nevoiți sa aștepte noua ore in aeroport.UPDATE…

- Razboi in Ucraina, ziua 208. Rusia si-a intensificat atacurile in estul si sud-estul Ucrainei si au lovit tinte din 24 de localitati. In acelasi timp, trupele ucrainene au respins opt ofensive si au ucis sute de militari rusi.

- Razboi in Ucraina, ziua 200. Cel mai inalt oficial susținut de Rusia in regiunea Harkov, Vitaly Ganchev, a oferit o evaluare sumbra a situației dupa un avans rapid al Ucrainei in mare parte din regiune. El le recomanda civililor sa paraseasca regiunea Har