- Razboi in Ucraina, ziua 27. Rusia intensifica atacurile asupra Kievului dar și a marilor orașe. Mariupol și Odesa sunt bombardate fara incetare. La Kiev se impune o noua restricție de circulație, iar armata ucraineana se așteapta la un nou asediu din part

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat sambata un apel Moscovei, afirmand ca este "timpul" sa discutam despre "pace si securitate", deoarece in caz contrar consecintele pentru Rusia vor fi resimtite mai multe generatii.

- Oficialii ucraineni susțin ca au ucis un al patrulea general rus și ca acesta ar fi un semn ca ofițerii superiori ai Moscovei sunt din ce in ce mai forțați sa conduca de pe front, relateaza BBC. Anton Gerashchenko, consilier la Ministerul de Interne al Kievului, a susținut pe Telegram ca forțele ucrainene…

- Bombardarea de catre Rusia, miercuri, a unui spital de copii din portul strategic Mariupol in Ucraina este o ‘crima de razboi’, a declarat presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, intr-un mesaj video, noteaza AFP. ‘Astazi este ziua care defineste totul. Cine e de ce parte. Bombe rusesti au cazut…

- Razboi in Ucraina, ziua 14. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Potrivit Pentagonului, Rusia are in Ucraina peste 90% din intreaga forta militara. Rezistenta Ucrainei ii da d

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Evacuarea civililor din orasul Mariupol, oras devastat de bombardamente a inceput. Negocierile dintre Ucraina si Rusia, programate pentru acest weekend, au fost amanate, in timp ce presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a amenint

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 23 Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat in cursul noptii ca este pregatit sa lanseze negocieri cu Rusia pentru instituirea imediata…