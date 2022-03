Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Forțele ruse au deportat cu forța 2.389 de copii din Donețk și Luhansk din Ucraina, a anunțat luni Ministerul ucrainean de Externe intr-un comunicat citat de CNN. „Astfel de acțiuni reprezinta o incalcare grava a dreptului internațional, in special a dreptului umanitar internațional”, se arata…

- UPDATE 6 Ucraina are termen pana la primele ore ale zilei de 21 martie pentru preda Mariupolul, apoi, intre orele 10 – 12, ora Moscovei, vor fi deschise coridoarele umanitare, garantand tuturor celor care vor ieși ca nu vor fi uciși, a spus, duminica seara, generalul rus Mihail Mizintsev. Ministerul…

- Ucraina a pierdut „temporar” accesul la Marea Azov, a anuntat vineri seara Ministerul ucrainean al Apararii, in timp ce fortele ruse strang latul in jurul Mariupol (sud-est), principalului port ucrainean la Marea Azov. „Ocupantii au reusit partial sa obtina succes in districtul de operatiuni Donetk,…

- Fortele ruse au bombardat o moschee in orasul-port din sudul Ucrainei Mariupol, unde peste 80 de adulti si copii, inclusiv cetateni turci, s-au refugiat, a declarat sambata Ministerul de Externe al Ucrainei, citat de Reuters, relateaza Agerpres.Este vorba de 86 de civli, inclusiv 34 de copii, potrivit…

- Aproximativ 1,2 milioane de persoane au fugit deja din Ucraina pe fondul invaziei rusești, potrivit celor mai recente cifre ale Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați. Ucrainenii continua sa paraseasca țara, in timp ce la nivel inalt Moscova și Kievul se pregatesc pentru a treia runda de negocieri.…

- A cincea zi de conflict incepe cu discuții intre delegații din Ucraina și Rusia, insa in același timp mai multe surse au indicat ca Belarusul ar putea intra fațiș in razboi de partea Kremlinului. Țara controlata de Aleksandr Lukașenko gazduiește deja tehnica militara ruseasca, fiind raportate mai multe…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 8 Forțele ruse au atacat 33 de locații civile, afirma Ministerul de Interne ucrainean, ucigand cel puțin doi copii, relateaza Sky News. Ca raspuns,…